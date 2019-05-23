شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: عندى استعداد ألاعب الأهلى بكرة ولن نرضخ للضغوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه على استعداد لمواجهة النادى الأهلى غدا قبل نهائى الكونفدرلية الأفريقية.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المجور :" الحديث عن تأجيل مباريات الزمالك مغرض وما يحدث مع الأبيض حدث مع الأهلى من قبل".

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تابع مرتضى منصور :" على استعداد أواجه الأهلى غدا وقبل النهائى الإفريقى والزمالك لن يرضخ لضغوط شوبير وسيد عبد الحفيظ وسيفعل ما فى مصلحته".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت شد وجذب حول موعد مباراة القمة خاصة فى ظل تمسك مسئولى الأحمر بخوض اللقاء قبل انطلاق بطولة كأس الأفريقية والتى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 12 يونيو حتى 19 يوليو.