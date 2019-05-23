شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: التعادل أمام الاهلي انتصارا وفرحة لجماهير الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق.
وأضاف :"الحمد لله التعادل أمام الأهلي والحصول على نقطة غالية للغاية، وهي تمثل فرحة لجماهير الإسماعيلية" .
وتابع "نجحنا في الشوط الثاني من فرصة لكريم بامبو في إدراك التعادل، وحتى في حالة الخسارة لن نلوم على اللاعبين لأنهم ظهروا بمستوى مميز".
وأشار "محمد فوزي تأخر في فرصة الهدف الذي أحرزه أزارو، والحمد لله على النتيجة وأتمنى التوفيق له مع زميله محمد مجدي ثم محمد عواد".
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