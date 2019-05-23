شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لاعبو الزمالك تعاهدوا على حصد لقب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام علي فريق الكرة بنادي الزمالك جاهزية الفريق لخوض نهائي الكونفيدرالية.

أضاف المشرف العام علي الفريق في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن اللاعبين تعاهدوا علي الفوز وإسعاد الجماهير في مباراة الأحد.

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أضاف أمير مرتضي أن عبد الله جمعة لاعب الفريق سيشارك في مباراة الفريق المقبلة دون أن تكون هناك مشكلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التي ستقام علي أرضية ملعب برج العرب في تمام العاشرة مساء الأحد القادم.