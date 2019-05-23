شكرا لقرائتكم من يفوز ببطولة الدورى ؟ حسام البدرى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز أن ما حققه فريقه فى الموسم الحالى يعد إنجازا كبيرا خاصة بعد ضمان مقعدا فى أحد البطولات الأفريقية العام المقبل.

وعلق البدرى على ختيار 5 لاعبين من فريق بيراميدز ضمن قائمة المنتخب قائلا :" يعتبر نجاح كبير ويعكس قوة منظومة العمل فى بيراميدز.

وتحدث البدرى عن توقعه لبطل الدورى هذا الموسم إنه من الصعب التوقع فى الوقت الحالى فى ظل صعوبة وقوة المنافسة، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية بينما يتمنى فوز الأهلى بالدورى خاصة وأنه أهلاوى ومن أبناء القلعة الحمراء.