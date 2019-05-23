شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلى يعلن خلال ساعات عدم موافقته على مواجهة المقاولون قبل أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلى سيعلن خلال الساعات القادمة عدم موافقته على لعب مواجهة المقاولون العرب قبل بطولة كأس الأمم الافريقية. Advertisements وقال شوبير عبر قناة أون سبورت: "الأهلى يرغب فى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص..ويتمسك بحقه فى الحصول على نفس المميزات التي يحصل عليها الزمالك المنافس له على بطولة الدوري هذا الموسم". يذكر أن الأهلى تعادل مع الإسماعيلى 1-1 فى الدورى اليوم.

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