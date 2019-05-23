شكرا لقرائتكم اشتعال أسعار تذكرة الزمالك فى السوق السوداء أمام بوابات النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في السوق السوداء أمام بوابات النادي. Advertisements ووصلت قيمة التذكرة الموحدة فى السوق السوداء إلى 150 جنيه بينما وصل سعر تذكرة المقصورة والدرجة الأولى إلى 300 جنيه. وطالب أعضاء النادى من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ضرورة حل الأزمة وملاحقة مافيا تجارة التذاكر.

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