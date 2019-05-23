شكرا لقرائتكم عمرو أديب: الحظ أهلاوى بس لازم تتعبوا شوية عشان تكسبوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى عمرو أديب على تعادل الأهلى أمام الإسماعيلى بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وكتب أديب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" اظن ان الاهلى خسر النقطتين بسبب القناعه الغريبه اللي موجوده عند اللاعيبه انه حيكسبوا الماتش في كل الاحوال وانه امر تحصيل حاصل . الحظ والتوفيق اهلاوي بس بعض الاحيان الكوره بتقول سوري مش النهارده اتعبوا شويه علشان تكسبوا . على فكره الاسماعيلى كان ممكن يكسب الماتش النهارده

سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.