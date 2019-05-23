شكرا لقرائتكم أول رد فعل من خالد الغندور بعد تعادل الاهلي مع الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الاهلي مع الاسماعيلي 1/1 ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ18 من الدوري العام بستاد الجيش ببرج العرب. و علق خالد الغندور على هذا اللقاء و كتب على صفحته الشخصية: "مبروك للزملكاوية تعادل الاهلي و فقدانه نقطتين في صراع المنافسة علي الدوري". Advertisements

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