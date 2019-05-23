منصور بن زايد يفتتح بطولة زايد الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الثالثة والعشرين بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي،التي تقام بمشاركة أكثر من 3000 رياضي و68 فريقاً في الألعاب الجماعية في 19 لعبة. حضر حفل الافتتاح الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الرياضية والشبابية في الدولة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لقطاع الرياضة، والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وقال سموه إن البطولة تتزامن مع «عام التسامح»، وتجسد قيم التسامح لاسيما وأنها تحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» .

وأطلق سموه على هامش البطولة التطبيق الإلكتروني لاتحاد الإمارات للموي تاي والكيك بوكسنج الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي باللغتين العربية والإنجليزية،وكما تلقى سموه من رئيس اللجنة العليا المنظمة الدرع التذكارية للبطولة.