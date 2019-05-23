محمد بن حمد يضع حجر أساس استاد دبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حجر الأساس، لإنشاء وإنجاز «استاد نادي دبا الرياضي»، الذي أمر به صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مع شركة فوج سنج العالمية، بكلفة تقديرية تصل حوالي مئة مليون درهم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أن النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها إمارة الفجيرة تأتي تكريساً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والتي تؤكد على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات إلى الإمارة، مشيراً إلى أن إنشاء استاد دبا الرياضي يُعد استكمالاً لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية .

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ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، جميع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية إلى توفير كافة أشكال الدعم المطلوبة للمساعدة في إنشاء الاستاد. وبعد مراسم وضع حجر الأساس، تعرّف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي والحضور إلى مخططات المشروع وتصاميمه وأقسامه الداخلية، من خلال الرسومات التي وضعتها شركة «المهندسون الاستشاريون».

وتقدم أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسمو ولي العهد، على دعمهما للحركة الرياضية في الإمارة.

حضر حفل وضع حجر الأساس محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.