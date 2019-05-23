عمومية مصيرية لمستقبل كرة القدم الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تعقد في العاشرة مساء اليوم، الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، في فندق ماريوت جداف في دبي، وذلك لإقرار العديد من القرارات التي تتعلق بواقع ومستقبل اللعبة التي يتوقع أن تدخل منعطفاً جديداً بعد انتهاء العمومية.

ويحفل جدول أعمال العمومية بالعديد من الجوانب التي تتعلق بمستقبل اللعبة؛ حيث يتوقع إقرار التعديلات التي نفذتها اللجنة القانونية، والتوصيات التي رفعت من قبل اللجان القضائية لتعديل بعض البنود، التي شكلت ثغرات في اللوائح في الفترة السابقة.

أما الجانب الأهم من العمومية، فسيتمثل في مناقشة المقترح الخاص بإلغاء سقف الرواتب، كما سيناقش المجتمعون بند منع «الازدواجية»، الذي تطالب به الهيئة العامة للرياضة، والتي تسببت بمشكلة حظر المصاريف المالية المستحقة عن الاتحاد في الأشهر الأربعة الأخيرة. ص2