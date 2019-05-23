شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعاقد مع هازار وبراندت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع لاعبين الأربعاء هما البلجيكي ثورغان هازار والألماني يوليان براندت، وذلك بعد يوم من إعلان ضمه المدافع نيكو شولتس. وبهذه التعاقدات التي تفوق قدرتها الإجمالية المقدرة 77 مليون يورو، يظهر دورتموند عزمه على الدخول منافساً قوياً منذ بداية الموسم المقبل، ساعياً لحرمان العملاق البافاري بايرن من مواصلة هيمنته على البطولة المحلية التي أحرز لقبها في موسم 2018-2019 للمرة السابعة توالياً. و البلجيكي هازارهو الشقيق الأصغر للنجم إدين لاعب تشيلسي، والصفقة مقدرة ب25,5 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يتعاقد مع هازار وبراندت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.