حمدان بن محمد يكرّم مجموعة «لاند مارك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مجموعة «لاند مارك» الفائزة بالنسخة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود» التي أطلقها المجلس، ومؤسسة وطني الإمارات في إطار مبادرات دورة «ند الشبا» الرياضية، وضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني» تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وسلّم سموه درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك المجموعة تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، حيث تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات وهي المسيرة التي بدأت في دبي ووصلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الدعم السنوي من خلال المنظمة الدولية وجمعية الإمارات للسكري.

حضر التكريم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية.