شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة وإنبي يضمنان البقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن سموحة وإنبي البقاء في الدوري المصري الممتاز بفوز الأول على بتروجت 2-صفر والثاني على مصر المقاصة 2-1 ضمن مباريات المرحلة 33.
رفع سموحة رصيده إلى 38 نقطة وارتقي إلى العاشر، وتجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة (ال16) وبات أقرب المرشحين للهبوط للدرجة الثانية مع الداخلية والنجوم
وتقدم الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة برباعية نظيفه أمام مضيفه طلائع الجيش.
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