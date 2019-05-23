سلطان يستقبل أبطال دوري الخليج العربي الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

كشف اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سوف يستقبل أبناءه الرياضيين أصحاب الإنجازات في نادي الشارقة الرياضي، يوم الاثنين المقبل.

وتضم قائمة الفرق من أصحاب الإنجازات، الفريق الأول لكرة القدم بطل دوري الخليج العربي، وفريق رجال كرة اليد أبطال رباعية الموسم المحلية، وبرونزية بطولة آسيا للأندية، وكذلك فريق رجال كرة السلة بطل كأس الخليج للمرة الثانية على التوالي، وفريق رجال الكاراتيه والتايكواندو بطل الدوري العام.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عن سعادته بالاستقبال الذي يعد بمثابة العيد السنوي للرياضيين، وقال: «لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة يثلج صدورنا، وسيكون حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات لرفع راية الوطن والنادي». وأكد الشامسي أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه للرياضة والرياضيين ساهما في هذا التفوق الكبير للنادي، وهما نبراس يهتدى به في تحقيق الطفرة الرياضية بإمارة الشارقة.

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كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وإلى القلب الكبير، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد الشامسي بأعضاء مجلس إدارة النادي، وبجميع الإدارات وكل أركان المنظومة الإدارية والفنية، وبدورهم فيما تحقق من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال الموسمين الماضيين.

كما أثنى على ما قدمته جماهير النادي الوفية من دعم ومؤازرة لجميع فرق النادي داخل وخارج ملعبها على مدار الموسم، وكذلك وجه رئيس مجلس إدارة النادي التحية لجميع محبي ومنتسبي نادي الشارقة.