سلطان القلوب.. القائد الملهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعيش الشارقة حالة من الفرح بمناسبة الإنجازات المتوالية في جميع المجالات، وعلى صعيد الرياضة كانت البطولات التي حققها نادي الشارقة بوجه عام، وبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم بوجه خاص ملهمة بالنسبة لكثير من الإبداعات التي تؤرخ اللحظات الجميلة التي تعيشها الجماهير، وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القاسم المشترك في كل هذه الإبداعات، حيث كان سموه بدعمه ورؤيته البعيدة حاضراً خلف كل هذه الإنجازات، ومؤخراً قام المصمم الإماراتي هشام المظلوم بإهداء إمارة الشارقة صورة لصاحب السمو حاكم الشارقة تعكس حالة الفرح والإنجازات التي تعيشها الإمارة، كما تناولت القنوات الرياضية في الشارقة وأبوظبي ودبي هذه الحالة الشرقاوية بالعديد من البرامج الوثائقية التي وقفت عند سموه كوالد وقائد ومؤسس وملهم للرياضة والرياضيين، ومن بينها برنامج «قصة نجاح» والسهرات اليومية التي قدمتها «الشارقة الرياضية»، وبرنامج «الجماهير» من «دبي الرياضية» الذي ألقى الضوء على الإنجاز من خلال المشجعين في المدرجات، وبرنامج «سلطان القلوب» الذي تبثه اليوم «أبوظبي الرياضية» والذي تم فيه لقاء نخبة من قيادات ومسؤولي الإمارة.