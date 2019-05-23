المري: فخور بالمشاركة مع «أبنائي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب اللواء «م» محمد سعيد المري، أمين عام جائزة دبي للعمل التطوعي، عن فخره بالمشاركة في المنافسات كلاعب خلال الأدوار الماضية، وما زاد من فخره أنه لعب رفقة لاعبين أشرف عليهم وأسهم في رحلة صعودهم خلال ممارستهم رياضة التنس الأرضي حينما كان أمين السر العام للاتحاد سابقاً. وقال: «سعيد للغاية أن التقي مع أبنائي اللاعبين في أرضية الملعب، وأن أشارك في هذه الدورة التي تعد رائدة من نوعها على مستوى المنطقة».

وتابع: «المستويات التي نشهدها في دورة ند الشبا الرياضية متطورة للغاية، ويكفي أننا نتابع لاعبين مصنفين على مستوى العالم خصوصاً من المتواجدين في الفئة المفتوحة، إلى جانب أفضل لاعبينا الذين قدموا مستويات مميزة وأثبتوا تطورهم في هذه الرياضة التي تعد حديثة لكنها تقطع خطوات كبيرة في السنوات الماضية بفضل دعم هذه الدورة لها».