شكرا لقرائتكم خبر عن باتيستوتا يريد قيادة ميدلزبرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مهاجم الأرجنتين السابق جابرييل باتيستوتا: إنه منفتح لتدريب فريق ميدلزبرة الإنجليزي المنافس حالياً في الدرجة الأولى بعد ورود اسمه في لائحة المرشحين لتدريب الفريق، لكنه أكد أن إدارة النادي لم تتصل به بعد. ولم يدرب باتيستوتا أي فريق بعد حصوله على الرخصة.

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