سعيد بن طحنون يشهد انطلاق خماسيات القدم في بطولة التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان انطلاق خماسيات كرة القدم مساء أمس الأول ضمن بطولة التسامح الرياضية التي تقام برعايته بالصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وصافح راعي البطولة طرفي مباراة الافتتاح بحضور أحمد آل سويدين رئيس اللجنة العليا المنظمة وعلي مسري مدير البطولة ومحمد شامسي النعيمي رئيس لجنة كرة القدم.

وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز عريض لشركة الريس للمقاولات على الاتحاد بنتيجة 5-1 بعد مباراة مثيرة، سجل خماسية الريس للمقاولات رفعت مصطفي وباسم عبد المجيد وعبد الجليل عبد البديع وأحمد شوقي هدفين، فيما أحرز فهد مسعود هدف الاتحاد الوحيد.

وفي المباراة الثانية استحق فريق الجمعية الأردنية الفوز بعد أن أمطر شباك مرمي شباب العين بخماسية نظيفة، سجل الأهداف عبد الغني البدع هدفين وأحمد أيمن هدفين ومحمد عيسي، وفي المباراة الثالثة نجح فريق فندق سيتي سيزن في التفوق علي التعاون بنتيجة 5-2 وأحرز الخماسية هلال الجابري وحمودة قاسم وخليفة الشامسي ومحمود قسيم وخالد علي، فيما سجل ثنائية التعاون سعيد عمر العامري ويوسف عصري.

ثلاث مباريات اليوم

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وتقام اليوم ثلاث مباريات حيث يلتقي فريقا شرطة العين واياكس في ضربة البداية، فيما يقابل شباب العين الجالية المغربية في المباراة الثانية، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية بين شركة الريس للمقاولات وفندق سيتي سيزن. ويدير مباريات البطولة الحكام عيسي عبد المجيد واحمد مصبح وعلي شملان.

منافسات كرة اليد للسيدات تنطلق اليوم

تفتتح اليوم منافسات كرة اليد للسيدات وتقام ثلاث مواجهات ضمن المرحلة التمهيدية للمنافسة، تجمع الأولى النصر مع الجاليات، ويلتقي في الثانية فريقا دبي الدولي وبلدية دبي، وتختتم مباريات الأمسية بلقاء السويق والجاليات، على أن تختتم المرحلة التمهيدية غداً الجمعة بثلاث مواجهات أيضا.

وثمنت نسرين درويش، رئيس لجنة مسابقة كرة اليد للسيدات، الدعم المتواصل من دورة التسامح الرياضي بفضل توجيهات الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والتي رسخت تمكين المرأة من خلال التواجد في فرق العمل المنظمة، والمنافسات الرياضية بالمشاركة في بطولة كرة اليد، وقالت إن الدورة رائدة في مجال دعم المرأة منذ انطلاقتها، وهي تسير بخطوات ثابتة وفكر متجدد، ما ضاعف من الإقبال الكبير للمشاركة في منافسات كرة اليد للسيدات، حيث تتواجد 6 فرق من داخل وخارج الدولة، بمشاركة فريقين من سلطنة عمان وهما: السويق وأهلي سداب، فيما يشارك من الفرق المحلية، كل من النصر، وبلدية دبي، ودبي الدولي، والجاليات، وأوضحت أنه تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، لافتة إلى أن التنافس سيكون قوياً بين جميع الفرق المشاركة للحصول على لقب البطولة.