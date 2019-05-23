نتائج مميزة للنادي الأوروبي في «كاراتيه الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الكاراتيه بالنادي الأوروبي بالشارقة نتائج مشرفة خلال منافسات بطولة النادي العربي الرمضانية التي اختتمت مؤخراً وشهدت مشاركة واسعة من قبل كافة أندية الكاراتيه بالشارقة، وكانت نتائج الفريق الذي قاده المدرب المصري القدير غريب أحمد شافع أسفرت عن فوز عمر رائد بالميدالية الذهبية، وحقق ايليفز دوكي الميدالية الفضية في منافسات 8 سنوات، وفي منافسات 10 سنوات حقق اللاعب محمد ريان الميدالية الفضية، وتحت 12 سنة احرز أديس درويش المركز الثاني والميدالية الفضية، كما أحرز في نفس الفئة العمرية اللاعب مجتبي أفغان المركز الثاني والميدالية الفضية أيضا، وحقق أوميد جوهري المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي فئة 14 سنة أحرز اللاعب حسن رائد المركز الثاني والميدالية الفضية.

وبجانب الجوائز التي حققها نجوم النادي الأوروبي في بطولة النادي العربي، فقد نال أيضا كأس أفضل فريق منظم ومتعاون من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، حضر البطولة رئيس مجلس إدارة النادي محمد عاصف، وطارق محمد الحديدي، ورانيا عبد الرحمن.