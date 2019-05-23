شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال البادل تنس وسلة وقدم أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الفائزين بألقاب البادل تنس التي أسدل الستار على منافساتها ليلة أمس الأول، وذلك ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتتويج الثنائي محمد الجناحي وسعيد المري الحاصلين على المركز الأول في فئة المواطنين، فيما جاء بالمركز الثاني الثنائي عبدالله ومحمد أهلي، وبالمركز الثالث الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وعمر الشريف، وحضر مراسم التتويج، خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، وحسن المزروعي مدير الدورة.

كما توج الثنائي جيرمان زونيكا وخوسيه ماتيا الحاصلان على لقب الفئة المفتوحة، وجاء بالمركز الثاني الثنائي ساندي فاكهارسون وخافيير لوبيز، وبالمركز الثالث جالييرمو فيلافاني وإيميلو ميساس.

وتوج الفائزات في فئة السيدات، حيث نالت كارولينا وماتا المركز الأول، وجاءت ريتا ويارندين بالمركز الثاني، والشقيقتان خديجة وحفصة ساني بالمركز الثالث، وفي فئة الفرق، حقق فريق «أنكل سعيد» المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق مونديا وبالمركز الثالث فريق فالنسيا.

كما كرم عدداً من الجهات الراعية للدورة، وهم: الطاير للسيارات، أكسيوم، البداد العالمية، تطبيق نبض، كما تم تكريم رعاة الفرق المشاركة في بطولة كرة قدم الصالات، وهم: مجموعة بن يابر، القائد العالمية للتجارة العامة، الكا لايف مسافي، أحمد صيدقي وأولاده، ومركز تجديد المركبات.

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وتقدم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ودعمه للقطاع الرياضي عموماً، ولتوجيهاته بإطلاق وتنظيم دورة ند الشبا الرياضية التي تشهد تطوراً ونمواً في كل عام سواء في عدد البطولات أو المشاركين.

وأكد أن دورة ند الشبا الرياضية، تساهم في بث الطاقة الإيجابية وغرس مفاهيم السعادة وتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة، إلى جانب التنوع في الجنسيات المشاركة لتؤكد دورها في «عام التسامح»، بوصفها وجهة بارزة للجميع بمختلف الفئات والقدرات، وهو ما نتابعه في مختلف المنافسات ال13 التي تقام هذا العام، والتي راعت اللجنة المنظمة أن تشمل الألعاب الفردية والجماعية تقام بالتزامن مع بعضها في نفس التوقيت في مواقع مختلفة في دبي، بما يعزز من انتشار الدورة ومساهمتها الرائدة.

واعتبر أن منافسات البادل التنس في النسخة الحالية خرجت بمكاسب عديدة، أبرزها مشاركة لاعبين جدد في مختلف الفئات، إلى جانب إطلاق فئة السيدات للمرة الأولى في ظل الإقبال المتزايد على ممارسة هذه الرياضة التي باتت علامة مميزة للدورة على صعيد تحفيز اللاعبين المحليين.

وتوج نادي أبوظبي للاحتياجات الخاصة بطلاً لمنافسات كرة القدم للإعاقة السمعية بدورة ند الشبا الرياضية بعدما تغلب على نادي دبي لأصحاب الهمم «أ» في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول بالمجمع الرياضي بند الشبا بنتيجة 7-3.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن دورة ند الشبا أصبحت محطة مهمة في أجندة هذه الرياضة على مستوى الدولة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود لأصحاب الهمم وتوجيهات سموه بإدراجهم ضمن الفئات الرئيسية لألعاب الدورة، التي جاءت لتؤكد المكانة المميزة التي يحتلونها في قلب قيادتنا الرشيدة.

واحتفظ فريق بلدية دبي بلقب بطولة السلة للكراسي المتحركة بدورة ند الشبا الرياضية للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على فريق النيابة 59-53، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين أمس الأول، وحصل النيابة على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال فريق كهرباء ومياه دبي ديوا على الميدالية البرونزية.

وقام محمد فاضل الهاملي وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بتتويج البطل والمراكز الأولى في البطولة في احتفالية الختام لأصحاب الهمم، كما تم تكريم اللاعب محمد الزرعوني من فريق بلدية دبي بلقب هداف أصحاب الهمم، وتم تكريم اللاعب صلاح أحمد من فريق النيابة العامة هداف الأسوياء.