شكرا لقرائتكم خبر عن بينونة يتوج ببطولة حمدان بن زايد 2019 لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منطقة الظفرة: محمد مصطفى

توج فريق بينونة ببطولة حمدان بن زايد 2019 لكرة القدم مساء أمس الأول، بتغلبه على فريق بوحصا بضربات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وسط أجواء رياضية وحماسية.

عقب نهاية المباراة، قام سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بحضور عدد من مديري وممثلي الدوائر ومؤسسات المجتمع المحلي بالمنطقة، بتتويج فريق بينونة صاحب المركز الأول بدرع البطولة، وجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم وسيارة والميداليات الذهبية، وفريق بوحصا صاحب المركز الثاني بدرع المركز الثاني والميداليات الفضية ومبلغ 70 ألف درهم وسيارة.

كما كرم الرميثي، حكام المباراة الدوليين عادل النقبي وسلطان المرزوقي، اللذين أدارا المباراة النهائية للبطولة، وكذلك تم تكريم رعاة البطولة، وهم: ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ودائرة الطاقة أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبلدية الظفرة ومديرية شرطة منطقة الظفرة ومستشفيات الظفرة ونادي الظفرة الرياضي وشركة بايونير لخدمات النفط والغاز وجمعية الظفرة التعاونية وفنادق ويسترن بمنطقة الظفرة وقناة بينونة وشركة أحلى جو.

كذلك كرم رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، لاعب فريق بوحصا عبد الكريم عمرو الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب بالبطولة، ومحمود النيادي من فريق الحمرا بالقفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة، وأحمد يوسف الحمادي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، إضافة إلى مبلغ مالي لكل لاعب.

وجاءت المباراة النهائية للبطولة قوية ومثيرة منذ بدايتها؛ حيث تقدم فريق بوحصا في الدقيقة 15 بهدف عبد الكريم عمرو، فيما تمكن بينونة من معادلة النتيجة في الدقيقة 26 عن طريق نيكولاس.

وبالرغم من المحاولات المتكررة من لاعبي الفريقين لحسم نتيجة المباراة في زمنها الأصلي، إلا أن تألق حارسي الفريقين وخط دفاعهما حالا دون تسجيل أهداف ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، والتي رجحت كفة فريق بينونة 4-2 ليتوج بينونة بالنسخة الأولى للبطولة.

وأشاد خليفة مطر الطنيجي، مدير البطولة، بالمستوى العام للبطولة وما حققته من نجاح فني وجماهيري، مقدماً شكره لكل رعاة البطولة والفرق المشاركة واللجان المنظمة ولكل وسائل الإعلام التي عكست هذا النجاح.

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كما تقدم الطنيجي، بشكر خاص للجمهور الكبير، الذي تفاعل مع البطولة منذ تصفياتها الأولية، مضيفاً أن نجاح البطولة الحقيقي كان بسبب هذا الجمهور الذي به ومن أجله تقام البطولات، مشيراً إلى أن عدد الجماهير الإجمالي منذ انطلاقة البطولة في 9 أبريل الماضي تجاوز ال 28 ألف متفرج.

وبدروه، أشاد علي عبد العزيز المنصوري، قائد فريق بينونة بالبطولة، مؤكداً أنها خلقت أجواء رمضانية رائعة لمواطني المنطقة والمقيمين فيها، متمنياً أن تتواصل مثل هذه البطولات مستقبلاً.

كما قال عبد الكريم عمرو من فريق بوحصا والفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة إن البطولة جاءت على مستوى فني عالٍ، وأفرزت الكثير من المواهب التي يمكن أن تستفيد منها الأندية، متقدماً بشكره للجنة المنظمة على التنظيم الرائع الذي انعكس على الحضور الجماهيري الكبير في البطولة.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري خلال المباراة النهائية 4350 متفرجاً؛ حيث نفذت تذاكر المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وتم في نهاية المباراة السحب على عدد 48 جائزة للجمهور كما تم السحب على سيارة من اللجنة المنظمة للبطولة فاز بها ياسين الأطراسي من المملكة المغربية.

تهنئة

هنأ صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد برئاسة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة بالنجاح الباهر للتجمع الرياضي الكبير الذي جمع الرياضيين من المنطقة وكل الامارات.

وقال إن اللجنة المنظمة أكدت أنها بصدد توسيع النسخة المقبلة من البطولة بإضافة عدد من الألعاب الأخرى بجانب كرة القدم.