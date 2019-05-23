نهائي كأس منصور بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا مكتب الأمين العام ومدارس الإمارات الوطنية لنهائي بطولة كأس منصور بن زايد الثامنة لكرة القدم والتي تقام بالخيمة الخارجية المغطاة في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وجاء تأهلهما المثير في الجولة قبل النهائية لدور الأربعة التي أقيمت مساء أمس الأول. وشهد جانباً من مباراتي الدور قبل النهائي راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي رئيس اللجنة الرياضية.

وجاء تأهل فريق مكتب الأمين العام للكرة بفوزه على فريق مكتب البعثات بهدفين لهدف، وسجل هدفي فريق الأمين العام هداف الفريق والبطولة يوسف أكيومن رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً منفرداً بصدارة قائمة الهدافين، وسجل هدف فريق البعثات هداف الفريق لاحج حبوش.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل لقب البطولة الماضية) تحقيق فوزه الخامس على التوالي والذي جاء على حساب فريق المراسم الرئاسية بنتيجة 4-1.