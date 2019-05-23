شكرا لقرائتكم خبر عن عانق أحلامك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 23/05/2019

خل طموحك دوم قدامك لين ما تضحك لك أيامك البقاء ان كان هو حلمك بيدك تْحقق ترى أحلامك Advertisements في مكانك ابقى في القمه بْشموخ وعانق اعلامك حسان العبيدلي [email protected]

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