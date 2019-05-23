اخبار الرياضه

عانق أحلامك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عانق أحلامك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 23/05/2019

خل طموحك دوم قدامك         لين ما تضحك لك أيامك

البقاء ان كان هو حلمك         بيدك تْحقق ترى أحلامك

Advertisements

في مكانك ابقى في القمه          بْشموخ وعانق اعلامك

حسان العبيدلي

[email protected]

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عانق أحلامك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا