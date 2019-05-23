شكرا لقرائتكم خبر عن قمة جماهيرية عراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تعادل الكهرباء مع مضيفه النجف 1-1 ضمن الجولة ال 28 من الدوري العراقي، في حين تعادل الكرخ مع نفط الجنوب من دون أهداف. وضمن الجولة ذاتها تقام اليوم القمة الجماهيرية التي تجمع المتصدر الشرطة مع وصيفه القوة الجوية.

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