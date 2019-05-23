نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 22-5-2019 في الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري...

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم المصرية نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث اللقاء المرتقب بين الأهلي والإسماعيلي في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثامنة عشر للدوري المصري، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، ونقدم لكم من خلال المقال متابعة مستمرة لنتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة.
مباراة الأهلي والإسماعيلي
من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة اليوم الأربعاء الموافق 22-5-2019 في الأسبوع 18 بالدوري المصري سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة هذا اللقاء الهام، ويسعي الأهلي إلي المحافظة على لقب الدوري المصري للمة الرابعة على التوالي، حيث يتصدر النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 73 نقطة.
نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم
|الأهلي
|1
|الإسماعيلي
|1
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة في الدوري المصري.
- حسين الشحات يضيع أول فرصة حقيقة في الشوط الاول في الدقيقة 8 من زمن المباراة لتظل نتيجة الشوط الاول من مباراة الأهلي والإسماعيلي هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- الإسماعيلي يضيع أخطر هجمات اللقاء في الدقيقة 20 بعد أنفراد بالحارس، والشناوي يتألق.نهاية أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الأسبوع 18 بالدوري المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث شهدت المباراة الكثير من الفرص الضائعة على كلا المرميين لينتهي الشوط بدون أهداف، وننتظر بداية الشوط الثاني.
- بداية الشوط الثاني.
- وصلنا للدقيقة 63، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء دون أي خطورة على كل المرميين.
- وليد أزارو يسجل الهدف الأول للاهلي في الدقيقة 74.
- هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 85 عن طريق كريم بامبو.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.