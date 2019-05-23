نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 22-5-2019 في الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري...

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم المصرية نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث اللقاء المرتقب بين الأهلي والإسماعيلي في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثامنة عشر للدوري المصري، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، ونقدم لكم من خلال المقال متابعة مستمرة لنتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة اليوم الأربعاء الموافق 22-5-2019 في الأسبوع 18 بالدوري المصري سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة هذا اللقاء الهام، ويسعي الأهلي إلي المحافظة على لقب الدوري المصري للمة الرابعة على التوالي، حيث يتصدر النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 73 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم

الأهلي 1 الإسماعيلي 1