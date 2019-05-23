الآن نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم .. أهداف الأهلي للحفاظ على اللقب تتراجع

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز، قمة كروية كلاسيكية من العيار الثقيل بين المارد الأحمر والدراويش على ملعب برج العرب الإسكندرية بعد ضمان الفريق الأصفر البقاء رسمياً بالمسابقة، ونرصد نتيجة مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم.

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، وتقام مباراة الاهلي والاسماعيلي ضمن الجولة الثامنة عشر من البطولة المحلية في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر وستكون مًذاعة عبر شاشة قناة أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة ونايل سبورت بتعليق أشرف محمود، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما تقدم الإسماعيلي في النتيجة عن طريق لسعد الجزيري قبل أن يتعادل للأحمر محمد شريف في الوقت بدل الضائع.

ملخص مباراة الاهلي والاسماعيلي، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما جمع 73 نقطة، فيما يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة ويأمل الفريقان في حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق أهدافهم المختلفة بالموسم الكروي الحالي.

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نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاهلي والاسماعيلي للحكم محمد معروف وسيعاونه كلاً من هاني خيري وسامي هلهل، فيما سيكون الحكم الرابع هو محمد نهاد.

ولم ينجح الاسماعيلي من تحقيق الفوز على الأهلي منذ ثمان سنوات عندما أنتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في فك العقدة وإسعاد الجمهور.

تشكيلة الاهلي الرسمية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني، خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي، وفي الهجوم: وليد أزارو، ويتواجد على دكة الاحتياط: شريف إكرامي – صالح جمعة – رامي ربيعه – أحمد فتحي – جيرالدو – أجايي – مروان محسن.