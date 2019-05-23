نتيجة مباراة الاهلي اليوم .. نتيجة مباراة الاهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري العام التعادل يحسم...

انتهت مباراة كرة القدم بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الأهداف اللاعب أزارو للأهلي واللاعب كريم بامبو للدراويش، وبهذا التعادل يحصل الأهلى على نقطة واحدة فقط قد تعطله في مشوار الصدارة مع الزمالك، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

ماتش الاهلي ضد الاسماعيلي اليوم في الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات، على قناة أون سبورت إتش دي وقناة النيل للرياضة، وكذلك نتابع معكم المباراة المؤجلة من الأسبوع 18 مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي، على ملعب برج العرب، التحكيم محمد عيد مساعد حكم سامي هلهل، الحكم الرابع محمد نهاد، التعليق حاتم بطيشة، مباراة العودة اليوم بالدوري المصري الاهلي ضد الاسماعيلي.

الاهلي ضد الاسماعيلي

مباراة الذهاب كانت على استاد السلام في يوم 2 أغسطس 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل هدف الأهلي محمد شريف، وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب سعد الجزيري، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم، التي يسعى فيها النادي الأهلي للمحافظة على فارق النقطة بينه وبين الزمالك، ونتابع معكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم.

الاهلي ضد الاسماعيلي

الأهلي المصري خاض 31 مباراة ومعه 73 نقطة حتى الآن في الصدارة، والزمالك المصري خاض 29 مباراة ومعه 66 نقطة والفارق بين الزمالك والأهلي في حال فوز الزمالك بمبارياته المؤجلة يصبح نقطة واحدة فقط، أي أن الأهلي في حاجة للفوز بالثلاث مباريات المتبقية من أجل الفوز بالدوري، والزمالك يأمل في تعثر الأهلي في أي مباراة، من أجل الفوز بالمباريات المتبقية له والوصول لصدارة الدوري، وخرج نادي بيراميدز من صراع الصدارة بعد أن خاض 32 مباراة برصيد 66 نقطة.

ملخص المباراة

الشوط الاول الآن تابع مباراة اليوم بين الإسماعيلي ضد الأهلي المصري، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع معكم الشناوي الذي تصدى لكرتين من الإسماعيلي حتى الآن.

4 دقائق وقت بدل ضائع، ولكن الأهلي لم ينجح في التسجيل عن طريق أزارو الذي أهدر الهجمة الخطرة، والهجمة الخطرة لوليد سليمان الذي مر بها وسددها خارج المرمى، ونتابع معكم كل جديد.

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متابعة عامة للشوط الثاني الآن بين الأهلي والإسماعيلي، تابع الآن أحداث المباراة، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة، ونتابع معكم الأخبار، والنتيجة 0-0 في بداية الشوط الثاني

التعادل مازال قائم في الشوط الثاني حتى الآن الدقيقة 63 بدون أهداف، انذار لياسر إبراهيم في ذلك الوقت، والتوقفات عديدة في المباراة والتعادل قائم حتى الآن، تابع الآن المباراة ونتابع معكم كل جديد.

الدقيقة 70 شهدت تسجيل الأهلي أول الأهداف، وليد أزارو يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية رائعة من بين يد الحارس الخارج عن مرماه، والنتيجة 1-0 لصالح الأهلي حتى الدقيقة 83 من المباراة

وليد بامبو يسجل التعادل في الدقيقة 86

النتيجة النهائية 1-1