نتيجة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري | نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع 18 بالدوري...

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نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري، حيث تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وترقب كبير من جميع الجماهير المصرية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة في ظل اشتعال النافسة على لقب البطولة بين الأهلي والزمالك، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات الموسم، وستكون منقولة من خلال قناة ON Sport HD1 بتعليق أيمن الكاشف، ومن خلال قناة النيل الرياضية.
نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي
|الأهلي
|الإسماعيلي
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|1
- بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- الأهلي يضيع أخطر هجمات المباراة في الشوط الاول في الدقيقة 9 من زمن المباراة.
- التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول.
- محمد الشناوي يواصل التألق وينقد هجمة أخري للإسماعيلي في الدقيقة 32 من الشوط الأول.
- ضغط كبير للاهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الاول.
- نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل كلا الفريقين في تسجيل أى أهداف لينتهي الشوط بالتعادل، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- وصلنا للدقيقة 63، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء دون أي خطورة على كل المرميين.
- وليد أزارو يسجل الهدف الأول للاهلي في الدقيقة 74.
- هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 85 عن طريق كريم بامبو
- نهاية أحداث الشوط الثاني بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.