نتيجة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري | نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع 18 بالدوري...

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري، حيث تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وترقب كبير من جميع الجماهير المصرية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشرة في ظل اشتعال النافسة على لقب البطولة بين الأهلي والزمالك، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات الموسم، وستكون منقولة من خلال قناة ON Sport HD1 بتعليق أيمن الكاشف، ومن خلال قناة النيل الرياضية.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأهلي الإسماعيلي 1 1