فاروق جعفر: قائمة منتخب مصر ظلمت لاعبين متألقين في الدوري

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم تحدث فاروق جعفر نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق عن قائمة منتخب مصر الأولية التي أعلنها الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أمس استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. وقال جعفر أن القائمة مسئولية الجهاز الفني في المقام الأول وهو المسئول الوحيد عن اختياراته إلا أن اختيارات أجيري الأخيرة جانبها التوفيق خاصة في ظل اعتماده بشكل كبير على نفس سياسة كوبر بالاعتماد على اللاعبين المحترفين دون النظر إلى المستوى في الملعب، والدليل

على ذلك استبعاد لاعبين مقاتلين تألقوا في الدوري المصري وظهرو بشكل...

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