أمير مرتضى: الإقبال على تذاكر نهائي الكونفدرالية تاريخي

كتب - محمد همام:
أشاد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، بالإقبال الجماهيري على تذاكر فريقه أمام منافسه نهضة بركان المغربي في نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وكتب نجل رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إقبال تاريخي على تذاكر المباراة، أتمنى أن تتمتلئ المدرجات عن آخرها".
وتابع :"لا نريد أن نرى مقعدًا شاغرًا، الجمهور سيكون اللاعب رقم ١ في المباراة".
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