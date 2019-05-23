الأهلي يتعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري ويتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1

محمد رشاد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي الأهلي بالدوري الممتاز وتعادل معه إيجابيًا 1-1 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من المسابقة.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 74 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي 42 فى المركز السابع من الترتيب العام .

الشوط الأول..

الإسماعيلي كاد يسجل في الدقيقة الرابعة في أولى محاولات اللقاء بعد كرة وصلت دونجا داخل منطقة الجزاء ليلعب...