صحفي إيطالي يفجر مفاجأة: غوارديولا اتفق مع يوفنتوس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



فجر الصحفي الإيطالي لفيديريكو جيناريللي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن توصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى اتفاق مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، لتدريب فريق السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وكتب الصحفي الذي يعمل في "راديو سبورتيفا"، تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها: "كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان. بيب غوارديولا سيكون مدربا جديدا لـ يوفنتوس بعقد لـ4 سنوات".

وأضاف: "وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014".

Advertisements

وتأتي تصريحات الصحفي الإيطالي على الرغم من تصريحات المدرب الإسباني الأخيرة التي أكد فيها استمراره مع سيتي، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لمانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".

وقاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي لدخول تاريخ كرة القدم الانكليزية من بابه العريض عندما بات السيتيزن أول فريق يحرز الثلاثية المحلية، حيث احتفظ الفريق بلقب البريميرليغ بعد منافسة مثيرة مع ليفربول، كما أحرز كأس رابطة الاندية الإنكليزية، وأخيرا لقب كأس إنكلترا.

جدير بالذكر ان نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، كان قد أعلن أن مدربه الحالي ماسيميليانو أليغري لن يستمر معه الموسم المقبل.

