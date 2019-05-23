شكرا لقرائتكم خبر عن مرتان يوميا ..سموحة يتدرب بأنجولا استعدادا لأول أغسطس بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق سلة سموحة تدريبات يومية فى أنجولا فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة الأفريقية للأندية .

أكد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة فى البطولة أن الفريق يخوض التدريبات مرتان يوميا ، مرة قبل الإفطار وأخرى بعد الإفطار ، حتى يتم تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة ، و لضمان الفوز على المنافسين والعودة بكأس أفريقيا .

يذكر أن قائمة سموحة تضم كل من تامر مصطفى ، و أشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.