مرتان يوميا ..سموحة يتدرب بأنجولا استعدادا لأول أغسطس بالبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق سلة سموحة تدريبات يومية فى أنجولا فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة الأفريقية للأندية .
أكد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة فى البطولة أن الفريق يخوض التدريبات مرتان يوميا ، مرة قبل الإفطار وأخرى بعد الإفطار ، حتى يتم تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة ، و لضمان الفوز على المنافسين والعودة بكأس أفريقيا .
يذكر أن قائمة سموحة تضم كل من تامر مصطفى ، و أشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.
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