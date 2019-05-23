حسام البدرى: وجود 5 لاعبين من بيراميدز فى المنتخب إنجاز.. وأتمنى فوز الأهلى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز، إنه ما حقق فريقه هذا الموسم فى الدورى يعتبر إنجازا كبيرا بعدما ضمن المشاركة فى إحدى البطولات الافريقية الموسم المقبل، فضلا عن منافسته بقوة على درع الدورى.
أوضح البدرى فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن تواجد 5 لاعبين من بيراميدز فى قائمة المنتخب الوطنى قبل أمم افريقيا، يعتبر إنجاز كبير ويعكس نجاح منظومة العمل فى بيراميدز.
تابع أن هناك استعدادات خاصة لناديه للموسم الجديد، خاصة وأنه سيشهد المشاركة فى إحدى البطولات الافريقية.
وعن توقعه لبطل الدورى هذا الموسم، قال إنه من الصعب التوقع فى الوقت الحالى فى ظل صعوبة وقوة المنافسة، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية بينما يتمنى فوز الأهلى بالدورى خاصة وأنه أهلاوى ومن أبناء القلعة الحمراء.
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