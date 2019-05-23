شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوي : أضعنا 4 اهداف محققة وشكرا للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق. وأضاف عقب نهاية اللقاء :"لا ننظر إلى المربع الذهبي في الوقت الحالي، ولكننا كنا مهتمين بالروح القتالية للاعبين". وتابع :"أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، ففي الشوط الأول أضعنا 4 أهداف محققة". Advertisements وواصل "خسرنا جماهير الدراويش، ونتمنى أن يعودوا لمؤازرة الفريق مجددا". وأوضح "نفعل ما علينا ونسعى لإصلاح الأمور داخل النادي لأن الإسماعيلي نادي كبير". وأتم "شعرت بالقلق بسبب إهدار اللاعبين الكثير من الفرص، لكن في النهاية نجحنا في التعادل".

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