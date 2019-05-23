شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات الاربعاء 22/ 5/ 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم يوم الأربعاء، الموافق 22/ 5/ 2019 مباراتين فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى، حيث إلتقى الأهلى مع بيراميدز، واصطدم النجوم ببيراميدز.

الاسماعيلي يوقف انتصارات الاهلي بتعادل مُثير 1/1 ويُشعل صراع لقب الدوري

تعادل الاهلي مع نظيره الاسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

أحرز للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للإسماعيلي ، ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

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بيراميدز يحقق فوزا سهلا على النجوم 2-0 ويفقد السعيد فى الجولة الأخيرة

فاز فريق بيراميدز على النجوم بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جرت بينهما فى الأسبوع الـ33 من عمر الدورى العام على ستاد الدفاع الجوى.

سيطر بيراميدز على مجريات المباراة، أمام تراجع النجوم الذى هبط رسميا للقسم الثانى، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز بالهدف الأول فى الدقيقة 3 من عمر المباراة، قبل أن يضيف سيفوينتس الهدف الثاني داخل شباك النجوم في الدقيقة 15، لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 2-0، ولم ينجح بيراميدز فى زيادة الاهداف فى الشوط الثانى لينتهى اللقا بفوز بيراميدز 2-0.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة.

ويفقد بيراميدز نجمه عبد الله السعيد فى لقاء حرس الحدود بالجولة الأخيرة للدوري المصري، المقررة يوم 30 مايو الجاري بإستاد المكس بالإسكندرية، بعد الحصول على الانذار الثالث أمام النجوم.