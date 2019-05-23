شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : الإسماعيلى كان أفضل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر ، أن لاعبى الإسماعيلى تفوقوا على لاعبى الأهلى من حيث القوة وهذا الأمر ظهر خلال الالتحامات التى تواجدت فى اللقاء .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أنه يوجد مساحات كبيرة جدا بين دفاعات فريق الأهلى وكان لابد الحفاظ على التقدم بهدف فى مباراة يغيب التوفيق عن لاعبى الأحمر .