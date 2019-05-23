شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : الإسماعيلى كان أفضل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر ، أن لاعبى الإسماعيلى تفوقوا على لاعبى الأهلى من حيث القوة وهذا الأمر ظهر خلال الالتحامات التى تواجدت فى اللقاء .
وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أنه يوجد مساحات كبيرة جدا بين دفاعات فريق الأهلى وكان لابد الحفاظ على التقدم بهدف فى مباراة يغيب التوفيق عن لاعبى الأحمر .
أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز .
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب : الإسماعيلى كان أفضل من الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.