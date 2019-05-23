فيديو.. بيراميدز يحقق فوزا سهلا على النجوم 2-0 ويفقد السعيد فى الجولة الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق بيراميدز على النجوم بنتيجة 2-0 ، فى المباراة التى جرت بينهما فى الأسبوع الـ33 من عمر الدورى العام على ستاد الدفاع الجوى.
سيطر بيراميدز على مجريات المباراة، أمام تراجع النجوم الذى هبط رسميا للقسم الثانى، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز بالهدف الأول فى الدقيقة 3 من عمر المباراة، قبل أن يضيف سيفوينتس الهدف الثاني داخل شباك النجوم في الدقيقة 15، لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 2-0، ولم ينجح بيراميدز فى زيادة الاهداف فى الشوط الثانى لينتهى اللقا بفوز بيراميدز 2-0.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة.
ويفقد بيراميدز نجمه عبد الله السعيد فى لقاء حرس الحدود بالجولة الأخيرة للدوري المصري، المقررة يوم 30 مايو الجاري بإستاد المكس بالإسكندرية، بعد الحصول على الانذار الثالث أمام النجوم.
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