شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفقد أحمد سمير فى المباراة الأخيرة بالدوري ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد طلائع الجيش لاعبه أحمد سمير فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى . وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري . ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل . Advertisements ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

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