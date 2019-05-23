كاميرا سوبر كورة ترصد أفراح فى الزمالك بعد تعادل الأهلى والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمت الفرحة أرجاء نادي الزمالك عقب سقوط النادي الأهلي في فخ التعادل امام الإسماعيلي وفقدانها نقطتين في صراع الدورى المصري. لمشاهدة احتفالات الزملكاوية داخل النادى اضغط هنا..

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