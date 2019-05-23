شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال : الروح القتالية غابت عن لاعبى الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن غياب الروح القتالية عن لاعبى الاحمر هو سبب التعادل أمام الإسماعيلى وهذا الامر لا يتواجد داخل لاعبى القلعة الحمراء . وأوضح أحمد بلال خلال حديثة بقناة الأهلى ، أنه لا يوجد خطة واضحة للمدافعين و المهاجمين بفريق الأهلى خلال أحداث اللقاء أمام الدراويش والاخطاء الدفاعية المتكرره منذ المباراة الماضية أمام إنبى . Advertisements أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال : الروح القتالية غابت عن لاعبى الأهلى أمام الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.