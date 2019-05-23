شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلى سيعلن خلال الساعات القادمة عدم موافقته على لعب مواجهة المقاولون العرب قبل بطولة كأس الأمم الافريقية.
وقال شوبير عبر قناة أون سبورت :"الأهلى يرغب فى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.. ويتمسك بحقه فى الحصول على نفس المميزات التي يحصل عليها الزمالك المنافس له على بطولة الدوري هذا الموسم".
يذكر أن الأهلى تعادل مع الإسماعيلى 1-1 فى الدورى مساء الأربعاء.
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