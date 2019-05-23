شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل : لا يوجد أستراتيجية دفاعية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه أسماعيل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، عن عدم وجود أستراتيجية واضحة لدى دفاع الفريق الأحمر خلال مباراة أمس أمام الإسماعيلى بعد الأخطاء الواضحة التى ظهرت خلال اللقاء .
وقال طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أنه لا يوجد وعى تكتيكى بين لاعبى الأهلى، والذى يقوم بيه المدير الفنى لفريق الأحمر خلال تدريبات الفريق ويتم تطبيقها فى المباريات .
أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز .
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