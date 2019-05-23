اخبار النادى الاهلى الاربعاء 22 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 22 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار الاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الاسماعيلي يوقف انتصارات الاهلي بتعادل مُثير 1/1 ويُشعل صراع لقب الدوري

أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز . سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع. وضم تشكيل الاهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رمضان صبحي ، وليد سليمان ، على معلول ووليد آزارو. فيما ضم تشكيل الاسماعيلي: محمد فوزي ، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم ، محمود دونجا – عماد حمدي ، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.

الأهلى يكشف مراحل علاج غضروف نيدفيد ويرفض التسرع فى عودته

قال مصدر بالجهاز الفنى للأهلى إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، التى خضع لها مؤخرًا فى ألمانيا. وأوضح المصدر أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا قريبا للاطمئنان عليه خاصة أنه يسير وفق برنامج علاجى وتأهيلى محدد وأنه لا توجد أى مبررات للتعجل فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه. يذكر أن كريم نيدفيد أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.

الخطيب يبحث مع عبد الحفيظ موقف الأهلي من جدول الدوري

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، لبحث عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها جدول الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الذى تم إعلانه ظهر اليوم.

ويستفسر الخطيب من مدير الكرة بشأن مباريات الأهلي المُتبقية بجدول الدوري، حيث سيلعب مع المقاولون والزمالك بخلاف مباراة الإسماعيلي الليلة وكذلك مباريات الزمالك الذى يُعد المنافس الأول للأهلي على بطولة الدوري.

وأكد مصدر في الأهلي أن مسئولى القلعة الحمراء يدرسون الرد على جدول الأسابيع الأخيرة للدوري بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما سيتحدد خلال جلسة الخطيب مع عبد الحفيظ في غضون الساعات المقبلة.

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وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لا ترغب في التصعيد من أجل التصعيد، لكنها ترغب في الحفاظ على حقوق النادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدوري.

وشدد المصدر على أن النادي يبحث عن عدم ترجيح كفة طرف على حساب الآخر من خلال "تسكين" مباريات تخدم فريق بعينه فلابد أن تكون العدالة هي الأساس في جميع الأمور خلال تلك المرحلة الحاسمة على مستوى تحديد بطل الدوري أو تحديد الهابطين لدوري القسم الثاني.

الأهلى يؤجل الإعلان عن مدرب السلة لنهاية الموسم قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لفريق السلة رجال الذى سيتولى المهمة خلفا لطارق خيرى ، لنهاية الموسم الرياضى .وكان طارق خيرى المدير الفنى لفريق سلة الأهلى قد تقدم باعتذار عن إكمال المهمة مع الفريق ، بعد احتلال المركز الرابع فى بطولة الدورى ، والذى توج به الزمالك على حساب الجزيرة فى المباراة الفاصلة. يذكر أن الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع أشرف توفيق مدرب سلة سموحة لتولى المهمة التدريبية ، إلا أنه اشترط موافقة إدارة الفريق السكندرى حتى يعلن موافقته. كل السيناريوهات مطروحة في مشاورات "المحمول" بين الخطيب والمجلس فتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والمفوّض من المجلس الأحمر بشأن كرة القدم خطوط إتصال مع أعضاء المجلس عبر الهواتف الجوالة لدراسة سيناريوهات ما بعد إعلان لجنة مسابقات إتحاد الكرة جدولاً جديداً للأسبوع الـ34 _الأخير_ لبطولة الدوري ، لم توضع فيه مباراة الاهلي والزمالك التى تُحدد بشكل نهائي الفائز بالدرع عن الموسم الجاري. كما لم تتم الإشارة لمباراة الاهلي مع المقاولون العرب التى كما مقرر أن تُلعب قبل القمة وبعد مباراة الاسماعيلي. رئيس الاهلي يواصل حواراته "الجوالة" مع المجلس بعد أن أبلغ من الإدارة بالجدول الأخير وكان الاهلي يرى أن لعب مباراة القمة يوم 3 يونيو المقبل هو الحل الأمثل لتكافئ الفرص على أن يلعب منافسه الزمالك مؤجلاته عقب الانتهاء من الكونفدرالية 26 مايو الجاري.