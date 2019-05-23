شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد والنقاز ينتظمان فى تدريب الزمالك رغم الإيقاف أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائى الزمالك، عمر السعيد وحمدى النقاز، على المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الكروى الأول المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، رغم عدم مشاركتهم فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان.

ويغيب عمر السعيد وحمدى النقاز عن مباراة الزمالك أمام نهضة بركان، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية فى مباراة الذهاب الماضية.

و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.