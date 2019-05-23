تفوق المساعدين سر نجاح قمة الأهلى والاسماعيلى تحكيميا " صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة- الاسماعيلى X الاهلى المؤجلة من الـ18 للدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب – ستادبرج العرب

النتيجة – تعادل الفريقين 1/1

الحكم – محمد معروف

المساعد الاول – سامى هلهل

المساعد الثانى – هانى خيرى

الحكم الرابع – محمد نهاد

الحكم الأضافى- محمود ناجى – محمد عبد العزيز

تقدير الوقت الضائع افضل قرارات الحكم

ظهر محمد معروف هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال أدارته لقمة الاهلى والاسماعيلى التى اقيمت مساء الاربعاء ضمن مؤجلات الدورى الممتاز وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

38 مخالفة واتاحة فرصة وحيدة باللقاء

حاول الحكم السيطرة على مجريات المباراة من البداية فاحتسب كل الاخطاء حتى الوهمى منها وذلك للسيطرة ولم يسمح باتاحة الفرصة خلال فعاليات الشوط الاول الا مرة واحدة فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء الذى شهد العديد من التحذيرات من الحكم حتى لايتم الافراط فى البطاقات ، تدخل الحكم بالصافرة كثيرا خلال فعاليات اللقاء واحتسب 38 مخالفة البعض منها وهمى كان يجب ان يسمح باستمرار اللعب كما احسن تقدير اكثر من التحام بين اللاعبين دون ايذاء ولكن يؤخذ علية انه اكثر من التحذيرات الشفوية.

4 بطاقات صفراء احدهما وهمى الابرز باللقاء

اشهر الحكم البطاقة الصفراء للتهور ومنع الهجوم الواعد فى 4 مناسبات لثلاثى الاسماعيلى محمد صادق ، محمد الشامى ، محمد الدرف فى الدقائق 52،62،94 لكن تسرع الحكم فى انذار ياسر ابراهيم لاعب الاهلى فى الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

تفوق المساعدين سر نجاح اللقاء تحكيما

تمتع الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة كما تعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة حتى منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

تعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وادى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون .

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الحكم الأضافى- محمود ناجى – محمد عبد العزيز.

تعاونوا مع الحكم فى اكثر من قرار طبقا للقانون خاصة فى شوط المباراة الثانى .

إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 13ركلات ركنية – 6حالات تسلل – 4 بطاقات صفراء هدفين - 3أهداف

الدرجات : الحكم – 8.0 .. المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-