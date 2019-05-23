أسامة حسنى: الأخطاء الساذجة لمدافعى الأهلى سبب ضياع الفوز أمام الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أسامة حسنى مهاجم فريق الأهلى السابق، الأخطاء الذى وقع فيها مدافعو الفريق الأحمر أمام الإسماعيلى اليوم بـ" الساذجة " بعد الأداء السيء والتعادل بهدف لكل فريق. وأضاف أسامة حسنى خلال حديثة لقناة الأهلى، أن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز مازالت فى الملعب، خاصة وأن الأحمر هو الاقرب لحصد البطولة ويتصدر جدول الترتيب حتى الأن . Advertisements وأوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز .

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