شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب و أبو الغار وهشام يتأهلون إلى ربع نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 ألى 26 مايو الجاري.

وفازت الطيب على منافستها أني أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 7-11, 11-9, 11-4, 13-11.

وتأهل الثنائي المصري محمد أبو الغار المصنف التاسع عالمياً، و مازن هشام لاعب وادي دجلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري.

وفاز أبو الغار بثلاثة أشواط نظيفة على منافسه الفرنسي جريجور مارش في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ 16 من البطولة والتي استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-2, 11-2 .

ويواجه محمد أبو الغار مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً والذي تأهل إلى ربع النهائي بعد التغلب على مروان الشوربجي.

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فيما فاز مازن هشام على منافسه الفرنسي لوكاس سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 4-11, 11-7.

وودع فارس الدسوقي البطولة من دور ال 16 عقب خسارته أمام النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-5, 11-7, 9-11 .

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات