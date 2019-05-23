شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لا يشغلنا فرحة جمهور الزمالك .. نبحث عن المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي ارتياحه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق .

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على التعادل، بشكل عام هناك تطور في الأداء وفي المستوى وروح اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في النتائج في أخر 3 مباريات" .

وتابع :"مباراة اليوم كانت أمام النادي الأهلي التي خاضها وهي مصيرية، ونحن نرغب في تحسين ترتيبنا في الجدول لأنه لا يليق بالنادي الإسماعيلي هذا المركز في الدوري".

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وأشار :"النقطة مهمة للغاية، وكنا موفقين ونجحا في استغلال الضغط الذي وضع على لاعبي الأهلي".

وواصل "أمامنا 3 مباريات وسنحاول خلالها تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المركز السادس".

وزاد "نعلم أن الأهلي يبني هجماته من خلال الجهة اليسرى لعلي معلول وحاولنا إغلاقها ونزول عبد الرحمن مجدي نقلنا للناحية الهجومية كما أن التغييرات تقوم على التوفيق".

وأتم :"ما يهمني هو فرحة جماهير الإسماعيلي الذي يلعب لصالح نفسه، ولا يهمنا فرحة ناد أخر، ونتمنى أن نقدم أداء يرضي الجميع في الفترة المقبلة".